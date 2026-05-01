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Nuit Européennes des Musées d’Angers Angers

Nuit Européennes des Musées d’Angers Angers samedi 23 mai 2026.

Ville : 49000 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Angers

Nuit Européennes des Musées d’Angers

Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Participez à cet événement festif de 19h à minuit et venez vivre votre nuit des musées. De nombreux rendez-vous vous attendent visites, activités en famille, musique, danse, théâtre…   .

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 38 38  serviceculturel.musees@ville.angers.fr

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English :

L’événement Nuit Européennes des Musées d’Angers Angers a été mis à jour le 2026-05-08 par Destination Angers

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