Nuit Européennes des Musées Muséum-Aquarium Nancy
Nuit Européennes des Musées Muséum-Aquarium Nancy samedi 23 mai 2026.
Nancy
Nuit Européennes des Musées Muséum-Aquarium
34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:55:00
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de la Nuit européennes des musées, visitez gratuitement le muséum-aquarium.Tout public
0 .
34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For European Museum Night, visit the museum-aquarium free of charge.
L’événement Nuit Européennes des Musées Muséum-Aquarium Nancy a été mis à jour le 2026-04-14 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Biennale Internationale de la Photographie Sportive de Nancy Starting Blocks NCY 2ème Edition Galerie Poirel Nancy 17 avril 2026
- MARIES AU PREMIER RINGARD THEATRE DE LA FOUCOTTE Nancy 18 avril 2026
- Dédicace Serena Giuliano, Le Hall du Livre, Nancy 18 avril 2026
- Spectacle Mariés au premier ringard Théâtre de la Foucotte Nancy 19 avril 2026
- BBC Comedy Club 127 Nancy 21 avril 2026