Nancy

Nuit Européennes des Musées Muséum-Aquarium

34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:55:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Nuit européennes des musées, visitez gratuitement le muséum-aquarium.Tout public

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34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97

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English :

For European Museum Night, visit the museum-aquarium free of charge.

L’événement Nuit Européennes des Musées Muséum-Aquarium Nancy a été mis à jour le 2026-04-14 par DESTINATION NANCY