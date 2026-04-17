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Nuit Européennes des Musées Muséum-Aquarium Nancy

Nuit Européennes des Musées Muséum-Aquarium Nancy samedi 23 mai 2026.

Adresse : 34 rue Sainte-Catherine

Ville : 54000 Nancy

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Nancy

Nuit Européennes des Musées Muséum-Aquarium

34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:55:00

Date(s) :
2026-05-23

À l’occasion de la Nuit européennes des musées, visitez gratuitement le muséum-aquarium.Tout public
0  .

34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97 

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English :

For European Museum Night, visit the museum-aquarium free of charge.

L’événement Nuit Européennes des Musées Muséum-Aquarium Nancy a été mis à jour le 2026-04-14 par DESTINATION NANCY

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