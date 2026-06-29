Nuit Fantastique Festival de musique de Besançon Théâtre de Dole Dole

Dole

Nuit Fantastique Festival de musique de Besançon

Théâtre de Dole 30 Rue du Mont Roland Dole Jura

Tarif : 13 – 13 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 21:40:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Festival international de musique de Besançon s’invite à Dole pour un concert d’exception avec le Romain Leleu Sextet.

Le trompettiste Romain Leleu revisite le répertoire classique en sextet depuis près de quinze ans, lui insufflant une couleur jazz d’un grand raffinement, dépassant avec panache les arrières de styles et d’époques. Ce nouveau programme promet des ambiances envoûtantes dans une alchimie de sonorités pour célébrer la nuit, avec des œuvres inspirées des Mille et une nuits. Il sera ponctué de moments apaisants et romantiques, de Mozart à Dizzy Gillespie, en passant par Schubert, Nino Rota ou encore Darius Milhaud, sans oublier deux courtes pièces de Régis Campo spécialement recomposées pour l’occasion, en point d’orgue de son intense résidence avec le Festival.

Romain Leleu Sextet

Guillaume Antonini, Élise Bertrand, violons

Philippe Blard, contrebasse

Caroline Boita, violoncelle

Alphonse Dervieux, alto

Romain Leleu, trompette

Programme

Œuvres de Nikolaï Rimski-Korsakov, Schubert, Dvorák, Darius Milhaud, Régis Campo, Bernard Herrmann, Nino Rota, Thelonious Monk et Dizzy Gillespie.

Avec le soutien de la ville de Dole et du Conseil départemental du Jura, en partenariat

avec Les Scènes du Jura

Billetterie au Festival, au Théâtre de Dole et à l’Office de tourisme de Dole .

Théâtre de Dole 30 Rue du Mont Roland Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 05 81 contact@festival-besancon.com

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English : Nuit Fantastique Festival de musique de Besançon

L’événement Nuit Fantastique Festival de musique de Besançon Dole a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE