UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nuit Fantastique Festival de musique de Besançon Théâtre de Dole Dole

Nuit Fantastique Festival de musique de Besançon Théâtre de Dole Dole

Nuit Fantastique Festival de musique de Besançon Théâtre de Dole Dole samedi 19 septembre 2026.

Lieu
Théâtre de Dole
Adresse
30 Rue du Mont Roland
Ville
39100 Dole
Département
Jura
Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
13 13 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dole

Nuit Fantastique Festival de musique de Besançon

Théâtre de Dole 30 Rue du Mont Roland Dole Jura

Tarif : 13 – 13 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 21:40:00

Date(s) :
2026-09-19

Le Festival international de musique de Besançon s’invite à Dole pour un concert d’exception avec le Romain Leleu Sextet.

Le trompettiste Romain Leleu revisite le répertoire classique en sextet depuis près de quinze ans, lui insufflant une couleur jazz d’un grand raffinement, dépassant avec panache les arrières de styles et d’époques. Ce nouveau programme promet des ambiances envoûtantes dans une alchimie de sonorités pour célébrer la nuit, avec des œuvres inspirées des Mille et une nuits. Il sera ponctué de moments apaisants et romantiques, de Mozart à Dizzy Gillespie, en passant par Schubert, Nino Rota ou encore Darius Milhaud, sans oublier deux courtes pièces de Régis Campo spécialement recomposées pour l’occasion, en point d’orgue de son intense résidence avec le Festival.

Romain Leleu Sextet
Guillaume Antonini, Élise Bertrand, violons
Philippe Blard, contrebasse
Caroline Boita, violoncelle
Alphonse Dervieux, alto
Romain Leleu, trompette

Programme
Œuvres de Nikolaï Rimski-Korsakov, Schubert, Dvorák, Darius Milhaud, Régis Campo, Bernard Herrmann, Nino Rota, Thelonious Monk et Dizzy Gillespie.

Avec le soutien de la ville de Dole et du Conseil départemental du Jura, en partenariat
avec Les Scènes du Jura

Billetterie au Festival, au Théâtre de Dole et à l’Office de tourisme de Dole   .

Théâtre de Dole 30 Rue du Mont Roland Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 05 81  contact@festival-besancon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit Fantastique Festival de musique de Besançon

L’événement Nuit Fantastique Festival de musique de Besançon Dole a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

À voir aussi à Dole (Jura)