Nuit Fantastique Festival de musique de Besançon Théâtre de Dole Dole
Nuit Fantastique Festival de musique de Besançon Théâtre de Dole Dole samedi 19 septembre 2026.
Dole
Nuit Fantastique Festival de musique de Besançon
Théâtre de Dole 30 Rue du Mont Roland Dole Jura
Tarif : 13 – 13 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 21:40:00
Date(s) :
2026-09-19
Le Festival international de musique de Besançon s’invite à Dole pour un concert d’exception avec le Romain Leleu Sextet.
Le trompettiste Romain Leleu revisite le répertoire classique en sextet depuis près de quinze ans, lui insufflant une couleur jazz d’un grand raffinement, dépassant avec panache les arrières de styles et d’époques. Ce nouveau programme promet des ambiances envoûtantes dans une alchimie de sonorités pour célébrer la nuit, avec des œuvres inspirées des Mille et une nuits. Il sera ponctué de moments apaisants et romantiques, de Mozart à Dizzy Gillespie, en passant par Schubert, Nino Rota ou encore Darius Milhaud, sans oublier deux courtes pièces de Régis Campo spécialement recomposées pour l’occasion, en point d’orgue de son intense résidence avec le Festival.
Romain Leleu Sextet
Guillaume Antonini, Élise Bertrand, violons
Philippe Blard, contrebasse
Caroline Boita, violoncelle
Alphonse Dervieux, alto
Romain Leleu, trompette
Programme
Œuvres de Nikolaï Rimski-Korsakov, Schubert, Dvorák, Darius Milhaud, Régis Campo, Bernard Herrmann, Nino Rota, Thelonious Monk et Dizzy Gillespie.
Avec le soutien de la ville de Dole et du Conseil départemental du Jura, en partenariat
avec Les Scènes du Jura
Billetterie au Festival, au Théâtre de Dole et à l’Office de tourisme de Dole .
Théâtre de Dole 30 Rue du Mont Roland Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 05 81 contact@festival-besancon.com
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English : Nuit Fantastique Festival de musique de Besançon
L’événement Nuit Fantastique Festival de musique de Besançon Dole a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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