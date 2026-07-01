Nuit internationale de la chauve-souris Polymorphe Cérilly
dimanche 30 août 2026 · Polymorphe · Cérilly
Informations pratiques
Cérilly
Nuit internationale de la chauve-souris
Polymorphe 4 Chemin du Rutin Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 16:00:00
fin : 2026-08-30 21:00:00
Date(s) :
2026-08-30
À l’occasion de la nuit internationale de la chauve-souris, Camille de Hérisson Nature a concocté tout un programme à la ferme du Rutin le dimanche 30 août de 16h à 21h.
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Polymorphe 4 Chemin du Rutin Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 32 65 70 polymorphecorp@gmail.com
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English :
To celebrate International Bat Night, Camille from Hérisson Nature has put together a full program at the Rutin Farm on Sunday, August 30, from 4:00 p.m. to 9:00 p.m.
L’événement Nuit internationale de la chauve-souris Cérilly a été mis à jour le 2026-07-01 par Montluçon Tourisme
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