Informations pratiques

Nant

Nuit internationale de la chauve-souris

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Conférence, présentation et discussion autour de cet animal que l’on ne connait pas encore très bien.

Saviez-vous qu’une chauve-souris pouvait vivre plus de 40 ans ? Que leur record de distance parcourue en migration était 2400 km ? Venez découvrir la vie passionnante des chauves-souris, ces animaux fascinants qui nous sont si utiles !

Charlotte Roemer, chercheuse au Muséum national d’Histoire naturelle et bénévole à Chauves-souris Aveyron, vous racontera pourquoi ces animaux uniques sont dignes d’être admirés et protégés.

A 20h30, à la chapelle des Pénitents .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 98 87 60 04 charlotte.roemer@lilo.org

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English :

A lecture, presentation, and discussion about this animal that we don’t yet know very well.

L’événement Nuit internationale de la chauve-souris Nant a été mis à jour le 2026-08-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)