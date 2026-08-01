Nuit internationale de la chauve-souris Nant
dimanche 23 août 2026 · Nant
Informations pratiques
Nant
Nuit internationale de la chauve-souris
Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Conférence, présentation et discussion autour de cet animal que l’on ne connait pas encore très bien.
Saviez-vous qu’une chauve-souris pouvait vivre plus de 40 ans ? Que leur record de distance parcourue en migration était 2400 km ? Venez découvrir la vie passionnante des chauves-souris, ces animaux fascinants qui nous sont si utiles !
Charlotte Roemer, chercheuse au Muséum national d’Histoire naturelle et bénévole à Chauves-souris Aveyron, vous racontera pourquoi ces animaux uniques sont dignes d’être admirés et protégés.
A 20h30, à la chapelle des Pénitents .
Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 98 87 60 04 charlotte.roemer@lilo.org
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English :
A lecture, presentation, and discussion about this animal that we don’t yet know very well.
L’événement Nuit internationale de la chauve-souris Nant a été mis à jour le 2026-08-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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