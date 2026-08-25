Nuit Noire Ciné Comté Poligny
vendredi 9 octobre 2026 · Ciné Comté · Poligny
Informations pratiques
Poligny
Nuit Noire
Ciné Comté 19 Rue Charles de Gaulle Poligny Jura
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Ciné-concert dessiné
récit d’aventure
After dédicaces en présence de la librairie La Fruitière des livres
Dès 11 ans. Durée: 1h20
Prenez le large à bord du voilier Joshua pour une odyssée inspirée de l’aventure du navigateur, libre penseur et écrivain Bernard Moitessier. Un spectacle palpitant mêlant récit dessiné en direct, arts plastiques et création sonore, célébrant la liberté et le refus de la norme. Nuit Noire n’est pas une simple biographie de navigateur mais une immersion sensorielle dans l’esprit vagabond d’un homme qui a choisi de mettre le cap vers les îles, en quête de liberté absolue, plutôt que de franchir la ligne d’arrivée d’une course qu’il aurait pu gagner. Sur scène, les mots de l’auteur et interprète Titwann redonnent vie à l’épopée du marin légendaire lors du premier Golden Globe en 1968. Tandis que la voix porte l’intime, l’univers sonore de Guillaume Chartin tangue de bourrasques en silences des profondeurs ; et à mesure surgissent sur grand écran des esquisses à l’encre et au fusain du dessinateur Younn Locard, capturant l’écume et la solitude en temps réel. Manifeste poétique contre la réussite convenue, Nuit Noire est une invitation à larguer les amarres, à prendre le large… Traversé de bout en bout par un souffle épique, ce spectacle captivant installe le spectateur à la proue d’une expérience artistique fabuleuse.
Réservation possible auprès des bureaux de L’Office de Tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura.
Organisateur Les Scènes du Jura
Fondée en 1996, avec le rapprochement des deux théâtres municipaux à l’italienne de Dole et de Lons-le-Saunier, dans l’envie de développer une structure culturelle forte irriguant l’ensemble du département, l’histoire des Scènes du Jura ressemble à une conquête douce celle des volontés, des territoires et des convictions partagées.
D’un pacte fondateur entre deux équipes municipales au soutien multi-partenarial de pas moins de treize collectivités aujourd’hui, en passant par la consécration de l’Etat en 2013 via la labellisation de la structure comme “Scène nationale”, une ambition collective s’est incarnée et s’incarnent toujours dans des personnes et personnalités, des mandats, des engagements. Trente ans de politique culturelle construits acte par acte, institution par institution et portés par la conviction que la création, la diffusion et l’éducation artistique appartiennent à tous les Jurassiens, des centres villes aux bourgs et villages les plus reculés… voilà un rêve devenu réalité qui mérite que l’on se souvienne et qu’on le célèbre ensemble au fil d’une saison… surprise !
Autres dates en octobre
Champvans
Salle des Fêtes
Mercredi 7 | 20h
Morez
Espace Lamartine
Jeudi 8 | 20h
Vendredi 9 | 10h .
Ciné Comté 19 Rue Charles de Gaulle Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 86 03 03 contact@scenesdujura.com
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English : Nuit Noire
L’événement Nuit Noire Poligny a été mis à jour le 2026-08-21 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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