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La Savoureuse Tournée du Comté route de la Maison du Comté Poligny

La Savoureuse Tournée du Comté route de la Maison du Comté Poligny samedi 29 août 2026.

Lieu : route de la Maison du Comté

Adresse : Maison du Comté

Ville : 39800 Poligny

Département : Jura

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Poligny

La Savoureuse Tournée du Comté

route de la Maison du Comté Maison du Comté Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Au programme des animations
Petits et grands pourront profiter de nombreuses activités
Atelier dégustation de Comté installé dans un esprit de salle de classe à ciel ouvert, avec tables et chaises pour accueillir les participants ;
Atelier accords gourmands découverte des associations Comté & cassis, Comté & idées culinaires, sous une tente de 9 à 18 m² selon les lieux ;
Animations pour les enfants chemin du lait, coloriages et jeux autour du Comté ;
Stand des Routes du Comté animé autour de notre célèbre triporteur ;
Et bien sûr, notre impressionnante meule gonflable de 3,50 mètres de diamètre, qui ne manque jamais d’attirer l’attention !   .

route de la Maison du Comté Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40  info@maisonducomte.com

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English : La Savoureuse Tournée du Comté

L’événement La Savoureuse Tournée du Comté Poligny a été mis à jour le 2026-06-12 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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