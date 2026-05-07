La Savoureuse Tournée du Comté route de la Maison du Comté Poligny samedi 29 août 2026.

Poligny

La Savoureuse Tournée du Comté

route de la Maison du Comté Maison du Comté Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Au programme des animations

Petits et grands pourront profiter de nombreuses activités

Atelier dégustation de Comté installé dans un esprit de salle de classe à ciel ouvert, avec tables et chaises pour accueillir les participants ;

Atelier accords gourmands découverte des associations Comté & cassis, Comté & idées culinaires, sous une tente de 9 à 18 m² selon les lieux ;

Animations pour les enfants chemin du lait, coloriages et jeux autour du Comté ;

Stand des Routes du Comté animé autour de notre célèbre triporteur ;

Et bien sûr, notre impressionnante meule gonflable de 3,50 mètres de diamètre, qui ne manque jamais d’attirer l’attention ! .

route de la Maison du Comté Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com

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English : La Savoureuse Tournée du Comté

L’événement La Savoureuse Tournée du Comté Poligny a été mis à jour le 2026-06-12 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)