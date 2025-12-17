Nuits de la lecture rencontre avec l’auteur Benjamin Lesage Médiathèque Quai des Mots Chauffailles

Nuits de la lecture rencontre avec l’auteur Benjamin Lesage

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire

Début : 2026-01-24 14:30:00

fin : 2026-01-24 17:30:00

2026-01-24

L’après-midi se déroule en deux parties

> 14h30 à 15h30 à partir de 14 ans

L’atelier de Benjamin Lesage débute par une introduction immersive où l’auteur présente son livre Nuages et explique la genèse de son intérêt pour ce thème, illustrée par une courte lecture.

Il enchaîne avec une leçon détaillée sur les fondations narratives le thème/intention, la crédibilité des personnages et de leurs enjeux, et le rôle fondamental de l’observation via le détail.

Le contenu se focalise ensuite sur l’usage thématique des nuages. L’auteur présente leur typologie (Cirrus, Cumulus, etc.) et leur symbolisme (miroir émotionnel, indice temporel) en tant qu’outils narratifs.

Cette préparation mène au lancement d’un atelier d’écriture pratique rédiger une introduction de roman où un type de nuage est essentiel pour l’ambiance et la première impression.

L’événement se clôt sur des échanges et une conclusion, offrant des retours rapides sur l’exercice, une session de questions/réponses, et un rappel de l’importance cruciale de l’observation pour l’écrivain.

> 16h à 17h30 pour adultes

Les vies de Benjamin Lesage, entre résistance et résilience

Après avoir obtenu un diplôme en communication, Benjamin Lesage part avec ses deux meilleurs amis pour un voyage sur les routes, sans un sou en poche. Il vit aujourd’hui en France avec son amie, rencontrée au Mexique, et leur fille, et participe à l’aventure Eotopia, une communauté écologique décidée à vivre autrement.

Nous parlerons des deux essais publiés par Benjamin

• Sans un sou en poche, Flammarion, 2015 sur son voyage autour du monde sans argent

• Eotopia une communauté écologique décidée à vivre autrement, Arthaud, 2019 sur la création d’Eotopia et son évolution.

La rencontre se composera d’une présentation par l’auteur de son parcours, suivie d’un échange.

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29 quaidesmots@bsb71.fr

