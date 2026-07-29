Nuits de la lecture Rire 2 tous les mots La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande
vendredi 22 janvier 2027 · La Fabrique du Nouveau Monde · Iguerande
Informations pratiques
Iguerande
Nuits de la lecture Rire 2 tous les mots
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22 20:00:00
fin : 2027-01-22 22:00:00
Date(s) :
2027-01-22
Voilà la suite, le retour, le 2ème volet… du spectacle à l’allure d’émission radio en direct et en public, qui fait la part belle à la littérature contemporaine. On y retrouvera les deux présentateurs-lecteurs s’adonnant avec joie à la lecture à voix haute, des rubriques radiophoniques inédites, de la musique ainsi que des bruitages presque dignes de ce nom.
Une nouvelle célébration fantasque de l’écriture à partir des textes de Aurélie William-Levaux, Stéphanie Vovor, Julien Blanc-Gras, Céline Minard, Arnaud Le Guilcher, Mariette Navarro, Fabien Drouet, David Geselson et Hélène Frappat.
Par la Compagnie TSF
Réservation conseillée Places limitées .
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 12 fabriqueiguerande@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuits de la lecture Rire 2 tous les mots
L’événement Nuits de la lecture Rire 2 tous les mots Iguerande a été mis à jour le 2026-07-29 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
À voir aussi à Iguerande (Saône-et-Loire)
- Musée numérique Voyage en Bretagne ! La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande 8 août 2026
- Iguerande en fête Route du Four à Chaux Iguerande 28 août 2026
- On joue à la Micro-Folie, La Fabrique du Nouveau Monde, Iguerande 19 septembre 2026
- Église romane Saint Marcel d’Iguerande, Église Saint-Marcel, Iguerande 19 septembre 2026
- Marty chanson française Folk Espace Jean-Luc Popelin Iguerande 2 octobre 2026