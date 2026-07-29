Nuits de la lecture Rire 2 tous les mots La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande

Informations pratiques

Iguerande

Nuits de la lecture Rire 2 tous les mots

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 20:00:00

fin : 2027-01-22 22:00:00

Date(s) :

2027-01-22

Voilà la suite, le retour, le 2ème volet… du spectacle à l’allure d’émission radio en direct et en public, qui fait la part belle à la littérature contemporaine. On y retrouvera les deux présentateurs-lecteurs s’adonnant avec joie à la lecture à voix haute, des rubriques radiophoniques inédites, de la musique ainsi que des bruitages presque dignes de ce nom.

Une nouvelle célébration fantasque de l’écriture à partir des textes de Aurélie William-Levaux, Stéphanie Vovor, Julien Blanc-Gras, Céline Minard, Arnaud Le Guilcher, Mariette Navarro, Fabien Drouet, David Geselson et Hélène Frappat.

Par la Compagnie TSF

Réservation conseillée Places limitées .

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 12 fabriqueiguerande@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuits de la lecture Rire 2 tous les mots

L’événement Nuits de la lecture Rire 2 tous les mots Iguerande a été mis à jour le 2026-07-29 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III