Nuits des étoiles filantes La Terrasse Champagne Jean Lagache Œuilly
vendredi 7 août 2026 · La Terrasse Champagne Jean Lagache · Œuilly
Informations pratiques
Œuilly
Nuits des étoiles filantes
La Terrasse Champagne Jean Lagache 7 Rue de la Coopérative Œuilly Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-07
Tout public
Le vendredi 7 et samedi 8 août 2026, prolongez votre soirée à La Terrasse du Champagne Jean Lagache et laissez-vous émerveiller par la magie des étoiles filantes, avec vue sur les vignes de la Vallée de la Marne. .
La Terrasse Champagne Jean Lagache 7 Rue de la Coopérative Œuilly 51480 Marne Grand Est secretariat.lagache@orange.fr
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English : Nuits des étoiles filantes
L’événement Nuits des étoiles filantes Œuilly a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Epernay en Champagne