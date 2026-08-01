Nuits des étoiles filantes La Terrasse Champagne Jean Lagache Œuilly

Informations pratiques

Œuilly

Nuits des étoiles filantes

La Terrasse Champagne Jean Lagache 7 Rue de la Coopérative Œuilly Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07

Tout public

Le vendredi 7 et samedi 8 août 2026, prolongez votre soirée à La Terrasse du Champagne Jean Lagache et laissez-vous émerveiller par la magie des étoiles filantes, avec vue sur les vignes de la Vallée de la Marne. .

La Terrasse Champagne Jean Lagache 7 Rue de la Coopérative Œuilly 51480 Marne Grand Est secretariat.lagache@orange.fr

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English : Nuits des étoiles filantes

L’événement Nuits des étoiles filantes Œuilly a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Epernay en Champagne