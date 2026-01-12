Nuits d’été Meung-sur-Loire

Nuits d’été

16 Place du Martroi Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30 20:30:00

fin : 2026-08-06 23:30:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Qui n’a jamais rêvé de visiter un château de nuit ? A partir de 20h30, profitez du parc du château et de ses installations au son de déambulations artistiques et à partir de 21h30, munis de votre lampe torche pour seul éclairage, partez à l’aventure dans le château !

16 Place du Martroi Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 36 47 info@chateau-de-meung.com

English :

Who hasn’t dreamed of visiting a castle by night?

