Nuits d’été Meung-sur-Loire
Nuits d’été Meung-sur-Loire jeudi 30 juillet 2026.
Nuits d’été
16 Place du Martroi Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-08-06 23:30:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Qui n’a jamais rêvé de visiter un château de nuit ?
Qui n’a jamais rêvé de visiter un château de nuit ? A partir de 20h30, profitez du parc du château et de ses installations au son de déambulations artistiques et à partir de 21h30, munis de votre lampe torche pour seul éclairage, partez à l’aventure dans le château !
Déambulation nocturnes dans le parc. 13 .
16 Place du Martroi Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 36 47 info@chateau-de-meung.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Who hasn’t dreamed of visiting a castle by night?
L’événement Nuits d’été Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-12 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE