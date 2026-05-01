NUITS EUROPEENNES DES MUSÉES AU MUSÉE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE Hérépian

Hérépian

NUIT EUROPEENNE DES MUSÉES AU MUSÉE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE

avenue de la gare Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le musée de la Cloche et de la Sonnailles vous accueille pour les nuits Européennes des musées.

16h à 18h ateliers en famille. 19h à 22h visites libres. 20 h30 Visite contée.

Toutes les animations sont gratuites, sur réservation

Info au 04 67 95 39 95

Le musée de la Cloche et de la Sonnailes vous accueille pour les nuits Européennes des musées.

16h à 18h ateliers en famille, petits et grands découvriront le pastoralisme et les traditions d’élevages à travers l’usage des sonnailles, lors d’activités ludiques et participatives. Une belle occasion de créer, apprendre et partager un moment en famille.

19h à 22h visites libres.

20h30 Visite contée (1h)

Toutes les animations sont gratuites, sur réservation

Info au 04 67 95 39 95 .

avenue de la gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 39 95

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English : NUITS EUROPEENNES DES MUSÉES AU MUSÉE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE

The Musée de la Cloche et de la Sonnailles welcomes you for European Museum Nights.

4pm to 6pm: family workshops. 7-10pm: open house. 8:30 pm Storytelling tour.

All events are free, on reservation

Info on 04 67 95 39 95

L’événement NUIT EUROPEENNE DES MUSÉES AU MUSÉE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE Hérépian a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB