Nujabes Tribute / Samurai Champloo OST JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Compositeur, producteur et figure majeure du hip-hop instrumental japonais, Nujabes a développé une écriture où les samples, le jazz et les textures électroniques coexistent avec une grande simplicité. La bande originale de Samurai Champloo en demeure l’un des témoignages les plus marquants.

La musique de Nujabes prend ici une nouvelle forme, pensée pour le concert. Les thèmes les plus connus de Samurai Champloo côtoient d’autres compositions de Nujabes, dans des arrangements qui laissent une large place à l’improvisation et à l’écoute entre les instrumentistes.

TBC / voix

TBC / piano, clavier

Eolo Andino / saxophone

Idrîs-Félix Bahri / basse

Théo Moutou / batterie

Compositeur, producteur et figure majeure du hip-hop instrumental japonais, Nujabes a développé une écriture où les samples, le jazz et les textures électroniques coexistent avec une grande simplicité.

Le samedi 26 septembre 2026

de 21h30 à 22h30

payant Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR

Prévente : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-27T00:30:00+02:00

fin : 2026-09-27T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T21:30:00+02:00_2026-09-26T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire

