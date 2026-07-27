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Nujabes Tribute / Samurai Champloo OST JASS CLUB PARIS Paris

dimanche 27 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris

Nujabes Tribute / Samurai Champloo OST JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
JASS CLUB PARIS
Adresse
141 Rue de Tolbiac
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarif plein : 19 EUR Tarif réduit : 15 EUR Prévente : 10 EUR

Compositeur, producteur et figure majeure du hip-hop instrumental japonais, Nujabes a développé une écriture où les samples, le jazz et les textures électroniques coexistent avec une grande simplicité. La bande originale de Samurai Champloo en demeure l’un des témoignages les plus marquants.

La musique de Nujabes prend ici une nouvelle forme, pensée pour le concert. Les thèmes les plus connus de Samurai Champloo côtoient d’autres compositions de Nujabes, dans des arrangements qui laissent une large place à l’improvisation et à l’écoute entre les instrumentistes.

TBC / voix

TBC / piano, clavier

Eolo Andino / saxophone

Idrîs-Félix Bahri / basse

Théo Moutou / batterie

Compositeur, producteur et figure majeure du hip-hop instrumental japonais, Nujabes a développé une écriture où les samples, le jazz et les textures électroniques coexistent avec une grande simplicité.
Le samedi 26 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR
Prévente : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T00:30:00+02:00
fin : 2026-09-27T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T21:30:00+02:00_2026-09-26T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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