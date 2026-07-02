Numéro Deux Les Allos Théâtre de Cluses Cluses

Informations pratiques

Cluses

Numéro Deux

Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif réduit

Carte Loisirs

Carte Cézam

Carte Aslie

Groupe

(à partir de 10 personnes)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-04 21:30:00

Date(s) :

2026-12-04

Comment gérer le fait d’être le numéro deux après le casting d’un film qui marquera l’histoire du cinéma ? Adaptée du roman de David Foenkinos, la pièce raconte avec brio les effets psychologiques d’un échec.

.

Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 infoallobroges@cluses.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Number Two

How do you cope with being the second fiddle after the casting of a film that will go down in cinematic history? Adapted from David Foenkinos’s novel, the play brilliantly explores the psychological effects of failure.

L’événement Numéro Deux Cluses a été mis à jour le 2026-07-02 par Cluses Arve & montagnes Tourisme