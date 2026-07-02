Numéro Deux Les Allos Théâtre de Cluses Cluses
vendredi 4 décembre 2026 · Les Allos Théâtre de Cluses · Cluses
Informations pratiques
Cluses
Numéro Deux
Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Tarif réduit
Carte Loisirs
Carte Cézam
Carte Aslie
Groupe
(à partir de 10 personnes)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:00:00
fin : 2026-12-04 21:30:00
Date(s) :
2026-12-04
Comment gérer le fait d’être le numéro deux après le casting d’un film qui marquera l’histoire du cinéma ? Adaptée du roman de David Foenkinos, la pièce raconte avec brio les effets psychologiques d’un échec.
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Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 infoallobroges@cluses.fr
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English : Number Two
How do you cope with being the second fiddle after the casting of a film that will go down in cinematic history? Adapted from David Foenkinos’s novel, the play brilliantly explores the psychological effects of failure.
L’événement Numéro Deux Cluses a été mis à jour le 2026-07-02 par Cluses Arve & montagnes Tourisme
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