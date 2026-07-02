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Numéro Deux Les Allos Théâtre de Cluses Cluses

vendredi 4 décembre 2026 · Les Allos Théâtre de Cluses · Cluses

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Les Allos Théâtre de Cluses
Adresse
14 Place des Allobroges
Ville
74300 Cluses
Département
Haute-Savoie
Tarif
27 27 27 Tarif réduit Carte Loisirs Carte Cézam Carte Aslie Groupe (à partir de 10 personnes)

Cluses

Numéro Deux

Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif réduit
Carte Loisirs
Carte Cézam
Carte Aslie
Groupe
(à partir de 10 personnes)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:00:00
fin : 2026-12-04 21:30:00

Date(s) :
2026-12-04

Comment gérer le fait d’être le numéro deux après le casting d’un film qui marquera l’histoire du cinéma ? Adaptée du roman de David Foenkinos, la pièce raconte avec brio les effets psychologiques d’un échec.
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Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45  infoallobroges@cluses.fr

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English : Number Two

How do you cope with being the second fiddle after the casting of a film that will go down in cinematic history? Adapted from David Foenkinos’s novel, the play brilliantly explores the psychological effects of failure.

L’événement Numéro Deux Cluses a été mis à jour le 2026-07-02 par Cluses Arve & montagnes Tourisme

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