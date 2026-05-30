Nunzio.M, Chez Jean-Luc, Genève
Nunzio.M, Chez Jean-Luc, Genève samedi 30 mai 2026.
Nunzio.M 30 et 31 mai Chez Jean-Luc
15.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T23:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00 – 2026-05-31T05:00:00+02:00
Chez Jean-Luc Rue de la Cité 9 Genève 1204 Cité Genève
PARTY TIME ! Entrée gratuite avant minuit ! Puis 15.- le jour de l’évènement à la porte Ouverture du bar dès 21h, DJ Set dès 23h
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