Nymphée gallo-romain de Gennes Gennes Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Nymphée gallo-romain de Gennes

Gennes 1 place Saint-Vétérin Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Vestiges d’un temple gallo-romain dédié aux Nymphes, les déesses des eaux et forêts. Le Nymphée de Gennes se situe dans le parc du Logis de Mardron (demeure privée).

Les premières fouilles eurent lieu de 1882 à 1896 puis de nouvelles ont été entreprises depuis 2021.

Découvrez les vestiges de cette probable fontaine monumentale grâce aux visites guidées proposées par l’association Augura.

Accès permanent et visite guidée.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 Visite guidée à partir de 14h30 et à partir de 16h. .

Gennes 1 place Saint-Vétérin Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Remains of a Gallo-Roman temple dedicated to the Nymphs, the goddesses of waters and forests. The Nymphée de Gennes is located in the park of the Logis de Mardron (private residence).

L’événement Nymphée gallo-romain de Gennes Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME