Nymphée gallo-romain de Gennes, Nymphée gallo-romain de Gennes, Gennes-Val-de-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Nymphée gallo-romain de Gennes · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Nymphée gallo-romain de Gennes 19 et 20 septembre Nymphée gallo-romain de Gennes Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
L’association vous propose de découvrir cette « fontaine monumentale » antique édifiée vers le 2e siècle.
Samedi et dimanche : visites guidées par l’association AuGuRA à 14h30 et 16h.
Accès permanent
Nymphée gallo-romain de Gennes 1 place Saint Vétérin, Gennes Gennes-Val-de-Loire 49350 Gennes Maine-et-Loire Pays de la Loire
L’association vous propose de découvrir cette « fontaine monumentale » antique édifiée vers le 2e siècle.
© Ville d’art et d’histoire de Saumur
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