Nymphée gallo-romain de Gennes, Nymphée gallo-romain de Gennes, Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Nymphée gallo-romain de Gennes 19 et 20 septembre Nymphée gallo-romain de Gennes Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’association vous propose de découvrir cette « fontaine monumentale » antique édifiée vers le 2e siècle.

Samedi et dimanche : visites guidées par l’association AuGuRA à 14h30 et 16h.

Accès permanent

Nymphée gallo-romain de Gennes 1 place Saint Vétérin, Gennes Gennes-Val-de-Loire 49350 Gennes Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’association vous propose de découvrir cette « fontaine monumentale » antique édifiée vers le 2e siècle.

© Ville d’art et d’histoire de Saumur