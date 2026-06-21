« Ô Les Masks » par la Cie Les Petits Chantiers Parc de Choisy PARIS
« Ô Les Masks » par la Cie Les Petits Chantiers Parc de Choisy PARIS dimanche 21 juin 2026.
Les frères Boueurs déambulent avec pour mission de nettoyer vos rues, vos voitures, votre jardin, vos maisons… tout ce qu’ils trouvent sur leur passage ! Avec leurs têtes difformes, leur allure un peu brute et stupide, ces personnages masqués dérangent et vous invitent à les suivre…
Les coquettes s’installent sur une place, une cour, un jardin et se préparent pour le bal. Elles invitent les spectateurs à danser au fil de leur playlist. Les inspectôrs débarquent pour interdire la danse dans la ville ! Mais heureusement le public est là pour les en empêcher…
Dans le cadre de Treize’Estival, la Mairie du 13ᵉ et la Compagnie Les Petits Chantiers vous proposent à un spectacle déambulatoire, burlesque et perturbateur… en deux temps !
Le dimanche 21 juin 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T17:00:00+02:00
Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS
https://mairie13.paris.fr/pages/treize-estival-21207
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