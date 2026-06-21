Les frères Boueurs déambulent avec pour mission de nettoyer vos rues, vos voitures, votre jardin, vos maisons… tout ce qu’ils trouvent sur leur passage ! Avec leurs têtes difformes, leur allure un peu brute et stupide, ces personnages masqués dérangent et vous invitent à les suivre…

Les coquettes s’installent sur une place, une cour, un jardin et se préparent pour le bal. Elles invitent les spectateurs à danser au fil de leur playlist. Les inspectôrs débarquent pour interdire la danse dans la ville ! Mais heureusement le public est là pour les en empêcher…

Dans le cadre de Treize’Estival, la Mairie du 13ᵉ et la Compagnie Les Petits Chantiers vous proposent à un spectacle déambulatoire, burlesque et perturbateur… en deux temps !

Le dimanche 21 juin 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T17:00:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS

https://mairie13.paris.fr/pages/treize-estival-21207



Afficher la carte du lieu Parc de Choisy et trouvez le meilleur itinéraire

