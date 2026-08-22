Oasis don’t look back in anger Cinéma Majestic Rive Gauche Dole
mercredi 9 septembre 2026 · Cinéma Majestic Rive Gauche · Dole
Informations pratiques
Dole
Oasis don’t look back in anger
Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole Jura
Tarif : 6.6 – 6.6 – 11.6 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 20:30:00
fin : 2026-09-11 20:00:00
Date(s) :
2026-09-09
?? OASIS AU CINÉMA ! ??
Vous êtes prêts à DON’T LOOK BACK IN ANGER ? ??
Revivez Oasis sur grand écran avec une expérience unique à ne pas manquer !
?? VENDREDI 11 SEPTEMBRE — 20H
?? AUSSI EN IMAX — MERCREDI 9 SEPTEMBRE — 20H30
???? Uniquement en VOSTFR
?? Sortez vos plus beaux souvenirs d’Oasis et préparez-vous à chanter !
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Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Oasis don’t look back in anger
L’événement Oasis don’t look back in anger Dole a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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