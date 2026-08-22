Oasis don’t look back in anger Cinéma Majestic Rive Gauche Dole

Informations pratiques

Dole

Oasis don’t look back in anger

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole Jura

Tarif : 6.6 – 6.6 – 11.6 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 20:30:00

fin : 2026-09-11 20:00:00

Date(s) :

2026-09-09

?? OASIS AU CINÉMA ! ??

Vous êtes prêts à DON’T LOOK BACK IN ANGER ? ??

Revivez Oasis sur grand écran avec une expérience unique à ne pas manquer !

?? VENDREDI 11 SEPTEMBRE — 20H

?? AUSSI EN IMAX — MERCREDI 9 SEPTEMBRE — 20H30

???? Uniquement en VOSTFR

?? Sortez vos plus beaux souvenirs d’Oasis et préparez-vous à chanter !

??? Réservez dès maintenant .

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Oasis don’t look back in anger

L’événement Oasis don’t look back in anger Dole a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE