Objectif photo : des maisons et des images, Hôpital européen Georges Pompidou, Paris
jeudi 3 décembre 2026 · Hôpital européen Georges Pompidou · Paris
Informations pratiques
Objectif photo : des maisons et des images Jeudi 3 décembre, 14h30 Hôpital européen Georges Pompidou Paris
Lectures réservées aux patients de l’AP-HP
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-03T14:30:00+01:00 – 2026-12-03T16:30:00+01:00
Fin : 2026-12-03T14:30:00+01:00 – 2026-12-03T16:30:00+01:00
Quels liens entre photographie et littérature sont entretenus par des maisons d’éditions contemporaines ?
Présentation des maisons d’édition :
Les éditions du Chemin de fer – une image qui parle au texte
Les éditions extensibles – un espace de transversalité ou l’art et la littérature partagent le même adn
art&fiction – une maison suisse au service de la fiction, dans le texte et les documents
Les presses du réel – une maison et un distributeur pour valoriser les démarches expérimentales
Hôpital européen Georges Pompidou 20 rue Leblanc 5015 Paris 75015 Quartier de Javel Paris Île-de-France
Quels liens entre photographie et littérature sont entretenus par des maisons d’éditions contemporaines ?
©Sébastien Souchon
À voir aussi à Paris (Paris)
- Fraternel·le 17 juillet 2026
- Apprenez à créer un jardin miniature sous verre ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS 17 juillet 2026
- Réalisation avec des objets de récup’ d’un jardin miniature d’intérieur Maison du Jardinage et du Compostage PARIS 17 juillet 2026
- Allais, en scène ! Place Alphonse Allais Paris 17 juillet 2026
- Guinguette Tropicalia – Sunset & Open air tropical vibes ! Les Lionnes Paris 17 juillet 2026