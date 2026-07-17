Objectif photo : des maisons et des images, Hôpital européen Georges Pompidou, Paris

Informations pratiques

Objectif photo : des maisons et des images Jeudi 3 décembre, 14h30 Hôpital européen Georges Pompidou Paris

Lectures réservées aux patients de l’AP-HP

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-03T14:30:00+01:00 – 2026-12-03T16:30:00+01:00

Fin : 2026-12-03T14:30:00+01:00 – 2026-12-03T16:30:00+01:00

Quels liens entre photographie et littérature sont entretenus par des maisons d’éditions contemporaines ?

Présentation des maisons d’édition :

Les éditions du Chemin de fer – une image qui parle au texte

Les éditions extensibles – un espace de transversalité ou l’art et la littérature partagent le même adn

art&fiction – une maison suisse au service de la fiction, dans le texte et les documents

Les presses du réel – une maison et un distributeur pour valoriser les démarches expérimentales

Hôpital européen Georges Pompidou 20 rue Leblanc 5015 Paris 75015 Quartier de Javel Paris Île-de-France

Quels liens entre photographie et littérature sont entretenus par des maisons d’éditions contemporaines ?

©Sébastien Souchon