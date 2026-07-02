Obscura Machine / La Traversée Photographique, Carré Amelot, La Rochelle

Informations pratiques

Obscura Machine / La Traversée Photographique Mercredi 14 octobre, 12h00 Carré Amelot Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T12:00:00+02:00 – 2026-10-14T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T12:00:00+02:00 – 2026-10-14T19:00:00+02:00

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, le Carré Amelot s’inscrit dans la Traversée photographique en proposant une résidence artistique de la Obscura Machine. Ce dispositif vise à documenter les territoires et les récits de vie de leurs habitant·e·s, en favorisant une approche sensible et participative.

Depuis 2020, les deux artistes Romain Cavallin et Matthieu Cauchy ont sillonné une partie du nord de la France et de la Belgique à bord d’une camionnette transformée en appareil photo, la Obscura Machine. Elle est équipée d’un système de prise de vue encastré dans la porte arrière, à la manière d’une caméra obscura et d’un laboratoire argentique traditionnel Noir et Blanc/ Couleur. Depuis 2022, l’artiste sonore Taïssia Froidure a rejoint le projet. Avec ses micros, elle questionne les habitant·e·s et récolte leurs témoignages. La Obscura Machine est un véritable outil de création d’images, de documentation, de médiation, de partage, de production d’expositions in situ et d’édition.

En tant que structure culturelle publique, le Carré Amelot développe des projets favorisant l’accès à la création artistique pour tous, avec une attention particulière portée aux « publics éloignés » de l’offre culturelle. Ce projet s’inscrit dans cette dynamique en proposant une expérience participative au sein d’un EHPAD, lieu de vie peu investi par les propositions artistiques. Il permet de valoriser la parole, la mémoire et l’identité des résident·e·s, tout en renforçant le lien social et en ouvrant un espace de rencontre intergénérationnelle, notamment en envisageant des échanges avec d’autres publics du territoire, tels que les jeunes du lycée hôtelier voisin. Avec l’installation d’un laboratoire photographique ambulant, la résidence donnera lieu à une création collective impliquant les résident·e·s et si possible les équipes soignantes.

Le public est invité à découvrir le format de restitution de cette expérience collective le 14 octobre 2026.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Traversée Photographique, un programme d’évènements proposé par le réseau Diagonal labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Carré Amelot 10 Rue Amelot, 17000 La Rochelle, France La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546511470 https://www.carre-amelot.net Tout au long de l’année, le Carré Amelot propose une diversité d’activités permettant à chacun de découvrir ou d’approfondir une pratique artistique. Des ateliers sont ouverts à tous dans les domaines des arts visuels, du théâtre, de la musique et de la danse. La programmation met également l’accent sur le jeune public avec des spectacles adaptés aux plus petits.

Le Carré Amelot participe aussi à la vie de la cité en accueillant divers festivals tout au long de l’année et accompagne régulièrement des artistes locaux ou émergents, à travers des résidences ou en mettant à disposition ses moyens techniques et ses compétences.

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, le Carré Amelot s’inscrit dans la Traversée photographique en proposant une résidence artistique de la Obscura Machine.

Rencontre publique et restitution, Obscura Machine, parcours itinérant avec dispositif photographique embarqué © Obscura Machine.