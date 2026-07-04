Observation de l’éclipse solaire Plage des Cavaliers Anglet
mercredi 12 août 2026 · Plage des Cavaliers · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Observation de l’éclipse solaire
Plage des Cavaliers Avenue des Cavaliers Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:30:00
fin : 2026-08-12 21:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Observation de l’éclipse solaire totale avec la Société d’Astronomie Populaire de la Côte Basque. La Lune s’interposera entre la Terre et le Soleil occultant entièrement ce dernier.
Horaires à retenir
– 19h31 Début de l’éclipse premier contact Le disque de la Lune touche le bord du disque solaire. Soleil à l’ouest, hauteur 17°.
– 20h27 Maximum de l’éclipse occultation à 99,4% Hauteur 7°.
– 21h14 Coucher du soleil sur la mer en éclipse partielle.
Début de l’animation à 19h30.
• Informations et panneaux sur les conditions de sécurité.
• Information sur le phénomène des éclipses.
• Instruments et appareils mis à disposition du public (sous contrôle des animateurs et animatrices).
– Observation directe Lunette type Coronado , télescope numérique.
– Observation indirecte Lunette par projection, boîte à éclipse , tube à éclipse , Solarscope.
Fin de l’animation à 21h30. .
Plage des Cavaliers Avenue des Cavaliers Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@astrobasque.com
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English : Observation de l’éclipse solaire
L’événement Observation de l’éclipse solaire Anglet a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Anglet
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