Observation de l’éclipse solaire Plage des Cavaliers Anglet

Informations pratiques

Anglet

Observation de l’éclipse solaire

Plage des Cavaliers Avenue des Cavaliers Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:30:00

fin : 2026-08-12 21:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Observation de l’éclipse solaire totale avec la Société d’Astronomie Populaire de la Côte Basque. La Lune s’interposera entre la Terre et le Soleil occultant entièrement ce dernier.

Horaires à retenir

– 19h31 Début de l’éclipse premier contact Le disque de la Lune touche le bord du disque solaire. Soleil à l’ouest, hauteur 17°.

– 20h27 Maximum de l’éclipse occultation à 99,4% Hauteur 7°.

– 21h14 Coucher du soleil sur la mer en éclipse partielle.

Début de l’animation à 19h30.

• Informations et panneaux sur les conditions de sécurité.

• Information sur le phénomène des éclipses.

• Instruments et appareils mis à disposition du public (sous contrôle des animateurs et animatrices).

– Observation directe Lunette type Coronado , télescope numérique.

– Observation indirecte Lunette par projection, boîte à éclipse , tube à éclipse , Solarscope.

Fin de l’animation à 21h30. .

Plage des Cavaliers Avenue des Cavaliers Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@astrobasque.com

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English : Observation de l’éclipse solaire

L’événement Observation de l’éclipse solaire Anglet a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Anglet