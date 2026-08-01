Informations pratiques

Thaon-les-Vosges

Observation de l’éclipse solaire

rue coubertin Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

venez vivre un moment exceptionnel en observant l’éclipse solaire en toute sécurité avec les passionnés de l’Astro Club de Thaon-les-Vosges !

Parvis de La Rotonde

À partir de 19h

Des télescopes seront mis à la disposition du public pour profiter pleinement du spectacle céleste.

Des lunettes spéciales éclipse seront également prêtées gratuitement par la Ville afin d’observer le phénomène sans danger.

Que vous soyez amateur d’astronomie ou simplement curieux, rejoignez-nous pour partager cet événement rare et fascinant en famille ou entre amis !

Une soirée la tête dans les étoiles vous attend.Tout public

0 .

rue coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 66 94 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come experience an extraordinary moment as you safely observe the solar eclipse with the enthusiasts of the Thaon-les-Vosges Astro Club!

La Rotonde Plaza

Starting at 7:00 p.m.

Telescopes will be available to the public so everyone can fully enjoy this celestial spectacle.

Special eclipse glasses will also be provided free of charge by the City so you can observe the phenomenon safely.

Whether you’re an astronomy enthusiast or just curious, join us to share this rare and fascinating event with family or friends!

An evening with your head in the stars awaits you.

L’événement Observation de l’éclipse solaire Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-08-05 par OT EPINAL ET SA REGION