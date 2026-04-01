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Observation de l’hôtel Drouet, Hôtel Drouet, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Drouet · Angers

Observation de l’hôtel Drouet, Hôtel Drouet, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel Drouet
Adresse
7 place de la Paix Angers
Ville
49100 Angers
Département
Maine-et-Loire

Observation de l’hôtel Drouet 19 et 20 septembre Hôtel Drouet Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Observation depuis l’extérieur de cet hôtel particulier remanié au 17e siècle, situé sur la place de la Paix.

Hôtel Drouet 7 place de la Paix Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Observation depuis l’extérieur de cet hôtel particulier remanié au 17e siècle, situé sur la place de la Paix.

©Angers Patrimoine_Hôtel Drouet

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