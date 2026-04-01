Observation de l’hôtel Drouet, Hôtel Drouet, Angers

Informations pratiques

Observation de l’hôtel Drouet 19 et 20 septembre Hôtel Drouet Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Observation depuis l’extérieur de cet hôtel particulier remanié au 17e siècle, situé sur la place de la Paix.

Hôtel Drouet 7 place de la Paix Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Observation depuis l’extérieur de cet hôtel particulier remanié au 17e siècle, situé sur la place de la Paix.

©Angers Patrimoine_Hôtel Drouet