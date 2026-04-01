AGENDA · Angers
Observation de l’hôtel Drouet, Hôtel Drouet, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Drouet · Angers
Informations pratiques
Observation de l’hôtel Drouet 19 et 20 septembre Hôtel Drouet Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Observation depuis l’extérieur de cet hôtel particulier remanié au 17e siècle, situé sur la place de la Paix.
Hôtel Drouet 7 place de la Paix Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Observation depuis l’extérieur de cet hôtel particulier remanié au 17e siècle, situé sur la place de la Paix.
©Angers Patrimoine_Hôtel Drouet
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- Visite commentée Histoire et Architecture du Château d’Angers Angers 10 septembre 2026
- Webinaire – Présentation du BPREA à distance, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers 10 septembre 2026
- Les Accroche-cœurs Angers 11 septembre 2026
- Balade photographique Spécial noir et blanc à Béhuard Parking obligatoire Angers 11 septembre 2026
- Atelier découverte des circuits courts, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers 11 septembre 2026