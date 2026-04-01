Observation depuis la cour du Logis d’Ardanne, Logis d’Ardanne, Angers

Informations pratiques

Observation depuis la cour du Logis d’Ardanne 19 et 20 septembre Logis d’Ardanne Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Observation depuis la cour de cet hôtel particulier datant de la deuxième moitié du 16e siècle, construit au fond d’une venelle.

Logis d’Ardanne 12 place du tertre Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Observation depuis la cour de cet hôtel particulier datant de la deuxième moitié du 16e siècle, construit au fond d’une venelle.

©Ville d’Angers – Logis d’Ardanne