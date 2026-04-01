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Observation depuis la cour du Logis d’Ardanne, Logis d’Ardanne, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Logis d'Ardanne · Angers

Observation depuis la cour du Logis d’Ardanne, Logis d’Ardanne, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Logis d'Ardanne
Adresse
12 place du tertre
Ville
49100 Angers
Département
Maine-et-Loire

Observation depuis la cour du Logis d’Ardanne 19 et 20 septembre Logis d’Ardanne Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Observation depuis la cour de cet hôtel particulier datant de la deuxième moitié du 16e siècle, construit au fond d’une venelle.

Logis d’Ardanne 12 place du tertre Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Observation depuis la cour de cet hôtel particulier datant de la deuxième moitié du 16e siècle, construit au fond d’une venelle.

©Ville d’Angers – Logis d’Ardanne

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