Informations pratiques

Larrau

Observation des étoiles

Accueil Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 21:30:00

fin : 2026-08-17 23:00:00

Date(s) :

2026-08-17

La Société d’Astronomie Populaire de la Côte Basque (SAPCB) vous invite à explorer les mystères du ciel étoilé dans le cadre exceptionnel du ciel de montagne d’Iraty, en Soule.

Lors de cette soirée d’observation, partez à la découverte du ciel nocturne et apprenez à reconnaître les constellations de saison ainsi que les principaux astres visibles à l’œil nu ou au télescope. Les animateurs vous accompagnent pour mieux comprendre les mouvements du ciel et les phénomènes astronomiques qui composent notre univers. En cas de météo défavorable, l’expérience se poursuit en intérieur grâce à des maquettes, des logiciels et des applications d’astronomie permettant de continuer l’exploration du ciel de manière interactive. Rendez-vous à l’espace d’accueil des chalets d’Iraty. Sur réservation. .

Accueil Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Observation des étoiles

L’événement Observation des étoiles Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque