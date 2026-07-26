Observation des étoiles Larrau
lundi 17 août 2026 · Larrau
Informations pratiques
Larrau
Observation des étoiles
Accueil Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 21:30:00
fin : 2026-08-17 23:00:00
Date(s) :
2026-08-17
La Société d’Astronomie Populaire de la Côte Basque (SAPCB) vous invite à explorer les mystères du ciel étoilé dans le cadre exceptionnel du ciel de montagne d’Iraty, en Soule.
Lors de cette soirée d’observation, partez à la découverte du ciel nocturne et apprenez à reconnaître les constellations de saison ainsi que les principaux astres visibles à l’œil nu ou au télescope. Les animateurs vous accompagnent pour mieux comprendre les mouvements du ciel et les phénomènes astronomiques qui composent notre univers. En cas de météo défavorable, l’expérience se poursuit en intérieur grâce à des maquettes, des logiciels et des applications d’astronomie permettant de continuer l’exploration du ciel de manière interactive. Rendez-vous à l’espace d’accueil des chalets d’Iraty. Sur réservation. .
Accueil Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Observation des étoiles
L’événement Observation des étoiles Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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