OBSERVATION ECLIPSE du soleil MAISON DU PARC Perche en Nocé

Informations pratiques

Perche en Nocé

OBSERVATION ECLIPSE du soleil

MAISON DU PARC Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:45:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Le 12 août 2026, une éclipse totale du Soleil traversera l’hémisphère Nord, offrant un spectacle rare et fascinant.

Bien que la bande de totalité (où le Soleil sera entièrement masqué par la Lune) passe principalement au sud de l’Europe, notamment en Espagne, la France métropolitaine bénéficiera d’une éclipse partielle d’une ampleur exceptionnelle, avec 95 % du disque solaire occulté dans notre région.

Ce phénomène transformera le coucher du Soleil en un moment unique. Dans le, les habitants et visiteurs auront l’opportunité d’observer ce phénomène en toute sécurité, grâce à l’organisation de sites dédiés, animés par des associations locales passionnées d’astronomie.

La Maison du Parc naturel régional accueille un point d’observation de l’éclipse partielle de soleil animé par l’association Parche Astronomie-Camille Flammarion. L’animation est limitée à 50 personnes, il est indispensable de s’inscrire au préalable.

Une paire de lunette sera offerte gratuitement à chaque personne inscrite par l’association et le Crédit Agricole du Perche. .

MAISON DU PARC Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

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English : OBSERVATION ECLIPSE du soleil

L’événement OBSERVATION ECLIPSE du soleil Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-08-06 par PNRP