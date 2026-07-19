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AGENDA · Perche en Nocé

Sur le gril Exposition au Manoir de Lormarin Manoir de Lormarin Perche en Nocé

dimanche 16 août 2026 · Manoir de Lormarin · Perche en Nocé

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Manoir de Lormarin
Adresse
12 Rue de l'Ormarin
Ville
61340 Perche en Nocé
Département
Orne
Tarif

Perche en Nocé

Sur le gril Exposition au Manoir de Lormarin

Manoir de Lormarin 12 Rue de l’Ormarin Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-16
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-08-16

Alban Cristin expose au Manoir de Lormarin.

Exposition visible du vendredi au dimanche de 14 à 19 heures ou sur rendez-vous.

Conférences le samedi 22 août à 17h et le samedi 19 septembre à 10h30.   .

Manoir de Lormarin 12 Rue de l’Ormarin Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 7 83 46 66 14 

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English : Sur le gril Exposition au Manoir de Lormarin

L’événement Sur le gril Exposition au Manoir de Lormarin Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-07-14 par OT CdC Coeur du Perche

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