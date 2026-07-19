Sur le gril Exposition au Manoir de Lormarin Manoir de Lormarin Perche en Nocé
dimanche 16 août 2026 · Manoir de Lormarin · Perche en Nocé
Informations pratiques
Perche en Nocé
Sur le gril Exposition au Manoir de Lormarin
Manoir de Lormarin 12 Rue de l’Ormarin Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-16
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-08-16
Alban Cristin expose au Manoir de Lormarin.
Exposition visible du vendredi au dimanche de 14 à 19 heures ou sur rendez-vous.
Conférences le samedi 22 août à 17h et le samedi 19 septembre à 10h30. .
Manoir de Lormarin 12 Rue de l’Ormarin Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 7 83 46 66 14
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English : Sur le gril Exposition au Manoir de Lormarin
L’événement Sur le gril Exposition au Manoir de Lormarin Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-07-14 par OT CdC Coeur du Perche
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