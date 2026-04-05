S’initier au croquis botanique Maison du Parc Perche en Nocé
S’initier au croquis botanique Maison du Parc Perche en Nocé mercredi 12 août 2026.
Perche en Nocé
S’initier au croquis botanique
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 17:30:00
Date(s) :
2026-08-12
A partir des éléments végétaux qui nous entourent, nous nous amuserons à réaliser des croquis, afin de mieux découvrir, comprendre et admirer.
Des informations techniques et botaniques seront apportées.
Suivant la météo, en plein air ou en intérieur.
Pour tous.
Réservation jusqu’à 12h0 la veille. .
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10
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English : S’initier au croquis botanique
L’événement S’initier au croquis botanique Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-06-24 par PNRP
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