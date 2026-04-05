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Bivouac en famille à la Maison du Parc Maison du Parc Perche en Nocé

Bivouac en famille à la Maison du Parc Maison du Parc Perche en Nocé jeudi 13 août 2026.

Lieu
Maison du Parc
Adresse
Courboyer
Ville
61340 Perche en Nocé
Département
Orne
Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
20:45:00
Tarif

Perche en Nocé

Bivouac en famille à la Maison du Parc

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:45:00
fin : 2026-08-13 09:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Après une promenade au crépuscule, nous vous convions à passer une bonne nuit , bercés par les bruits feutrés et mystérieux de la vie nocturne, immergés dans la lumière crue de la lune et le scintillement bienveillant des étoiles… Expérience sensorielle garantie !

Tout public, (enfants accompagnés d’un adulte)
Réservation jusqu’au 12 août, 17h0
5 €/ personne + de 16 ans, petit déjeuner offert
Vêtements adaptés à la météo, lampe de poche, prévoir son matériel de couchage simple.
Réservation obligatoire jusqu’à la veille 12h au 02 25 70 10   .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10  info.tourisme@parc-naturel-perche.fr

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English : Bivouac en famille à la Maison du Parc

L’événement Bivouac en famille à la Maison du Parc Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-06-24 par PNRP

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