Bivouac en famille à la Maison du Parc Maison du Parc Perche en Nocé
Bivouac en famille à la Maison du Parc Maison du Parc Perche en Nocé jeudi 13 août 2026.
Perche en Nocé
Bivouac en famille à la Maison du Parc
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:45:00
fin : 2026-08-13 09:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Après une promenade au crépuscule, nous vous convions à passer une bonne nuit , bercés par les bruits feutrés et mystérieux de la vie nocturne, immergés dans la lumière crue de la lune et le scintillement bienveillant des étoiles… Expérience sensorielle garantie !
Tout public, (enfants accompagnés d’un adulte)
Réservation jusqu’au 12 août, 17h0
5 €/ personne + de 16 ans, petit déjeuner offert
Vêtements adaptés à la météo, lampe de poche, prévoir son matériel de couchage simple.
Réservation obligatoire jusqu’à la veille 12h au 02 25 70 10 .
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10 info.tourisme@parc-naturel-perche.fr
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English : Bivouac en famille à la Maison du Parc
L’événement Bivouac en famille à la Maison du Parc Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-06-24 par PNRP
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