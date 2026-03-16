L’ortie et autres plantes à fibres Maison du Parc Perche en Nocé

L’ortie et autres plantes à fibres

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-07-23 17:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Lors de ce moment d’échange, vous apprendrez avec Léa Bordier à extraire la fibre de l’ortie fraîche et à créer une cordelette, une technique simple, utile et ancestrale. À l’issue de l’atelier, vous aurez les bases d’un savoir-faire naturel, vous repartirez avec votre cordelette faite main et des idées pratiques pour intégrer l’ortie dans votre quotidien et un regard bienfaiteur vis à vis de cette plante…

Vous aurez aussi découvert avec Evelyne Moinet les multiples propriétés et usages de l’ortie: médicinaux, culinaires, ainsi que son rôle essentiel au jardin et pour la biodiversité.

Au cours de cet après-midi, il sera aussi question d’autres plantes fibreuses sauvages dont la ronce.

Réservation jusqu’à 12h30 la veille.

âge min 14 ans

Prévoir gants (de ménage ou jardinage) et vêtements pouvant être salis. .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

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English : L’ortie et autres plantes à fibres

L’événement L’ortie et autres plantes à fibres Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-03-16 par PNRP