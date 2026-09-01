Observation publique du ciel Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Observation publique du ciel
Route de Marson Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-10-09 23:59:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-10-09 2026-11-06 2026-12-11
L’association des Astronomes Amateurs du Saumurois vous invite à une observation publique du ciel mensuelle et gratuite, permettant de voir l’évolution du ciel au cours des saisons.
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Route de Marson Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 66 42 18 72 saumurastronomie@gmail.com
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English :
The Association des Astronomes Amateurs du Saumurois invites you to a free monthly public sky-watching session, to see how the sky changes with the seasons.
L’événement Observation publique du ciel Saumur a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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