Observer et traduire la matière Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-17 10:00 – 17:00

Gratuit : non 75 € 75 €Réservation : https://www.lecoquillageetloreille-nantes.com/Règlement par cartes, espèces, chèques ou chèques vacances. Tout public, Adulte

La journée se concentre sur un travail pour suggérer le relief, la finesse et la densité des surfaces Relief du bois, transparence de l’eau, reflets du métal, douceur d’une fourrure, nervures d’une feuille, aspect grumeleux d’une peau d’orange… Autant de textures à observer attentivement et à traduire sur le papier en dessin ou en peinture. Au cours de cette journée, nous travaillerons en gros plan pour comprendre concrètement comment représenter une texture sans se perdre dans les détails.Chaque participant réalisera au moins trois études, à son rythme. Noir et blanc ou couleur : différentes techniques seront proposées pour explorer la lumière, le relief et la matière. Un stage pour affiner son regard, enrichir sa pratique et donner plus de présence aux surfaces que vous dessinez ou peignez. Horaires : 10h-17h (1h de pause déjeuner)10 stagiaires maximum pour un meilleur suivi de chacunTous niveauxAdos et adultes Cours dirigé par Capucine Beck

Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes 44200



Afficher la carte du lieu Atelier Le Coquillage et l’Oreille et trouvez le meilleur itinéraire

