Observer les plantes, débuter la détermination en botanique et reconnaître les familles, Bibliothèque des Sciences de l’Université de Limoges, Limoges

Observer les plantes, débuter la détermination en botanique et reconnaître les familles Jeudi 23 avril, 14h00 Bibliothèque des Sciences de l’Université de Limoges Haute-Vienne

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00

Autant de questions auxquelles les botanistes du Conservatoire tâcheront de répondre pour vous accompagner dans votre apprentissage.

Après un atelier introductif, parfois ludique, consacré aux principales familles (Asteracées, Apiacées, Brassicacées, Fabacées, Lamiacées, Liliacées, Renonculacées, etc.), nous débuterons la détermination et tâcherons de nous famiiariser avec le vocabulaire.

Public : Grand public ; limité à 18 personnes ; animation annulée si moins de 5 participants.

Lieu : Salle de formation – Bibliothèque Universitaire de Limoges.

Gratuit

Atelier proposé par Nathalie Maillet du CBNMC.

En partenariat avec l’Université de Limoges

Inscription obligatoire : ici

Bibliothèque des Sciences de l’Université de Limoges 123 Avenue Albert Thomas, 87100 Limoges Limoges 87100 La Borie Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.cbnmc.fr/agenda/392-observer-les-plantes-debuter-la-determination-en-botanique-et-reconnaitre-les-familles »}] [{« link »: « https://www.cbnmc.fr/agenda/392-observer-les-plantes-debuter-la-determination-en-botanique-et-reconnaitre-les-familles »}]

Comment déterminer une plante ? Que faut-il regarder ? Quels ouvrages de détermination utiliser ?

O. Villa