Obsession Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Villeneuve-d’Ascq

Obsession

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 11:00:00

fin : 2027-03-03 19:00:00

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14

**Le LaM repense l’accrochage de sa collection avec un nouveau parcours thématique et original intitulé** _**Obsession**_**.**

Pensé comme une exposition, il explore la répétition, la permanence et l’intensité créatrice tout au long des XXe et XXIe siècles à travers un dialogue inédit entre art moderne, art brut et art contemporain.

Certaines salles monographiques dédiées à de grandes figures de l’art telles que Amedeo Modigliani, Henry Darger ou Miriam Cahn alternent avec des espaces thématiques offrant une relecture vivante et renouvelée de la collection.

Pour enrichir cette expérience, des pièces exceptionnelles du Centre national des arts plastiques (Cnap), et de récentes acquisitions, comme un rare dessin d’Amedeo Modigliani, viennent ponctuer le parcours, créant de nouveaux rapprochements et des dialogues inattendus.

**Deuxième partie**

Le second volet de ce parcours, présenté dans le bâtiment réalisé par Manuelle Gautrand est principalement consacré à l’art brut, il développera la thématique de l’obsession à travers plusieurs axes, tels que le rituel, l’écriture automatique, le spiritisme, l’arpentage, le jardin ou encore les inventeurs. Vous pourrez y retrouver un ensemble monographique d’oeuvres d’Auguste Forestier, les artistes Spirites, les totems de Théo Wiesen, mais aussi d’autres œuvres majeures de la collection du musée.

**Commissariat**

**Sébastien Faucon**, Directeur du LaM

**Marie-Amélie Senot**, Responsable du fonds d’art contemporain

![](/sites/default/files/inline-images/CNAP_logo%20double%20ligne%20fond%20transparent%20300%20dpi.png)



Victor Simon, _La toile judéo-chrétienne_(détail) 1937. Huile sur toile ; 196 x300,2 x 3cm. Collection du LaM. Achat en 2019 avec le soutien du Fonds Régional d’Acquisition des Musées (État et Région Hauts-de- France) © Droits réservés. Photo N. Dewitte/LaM

**Le LaM repense l’accrochage de sa collection avec un nouveau parcours thématique et original intitulé** _**Obsession**_**.**

Pensé comme une exposition, il explore la répétition, la permanence et l’intensité créatrice tout au long des XXe et XXIe siècles à travers un dialogue inédit entre art moderne, art brut et art contemporain.

Certaines salles monographiques dédiées à de grandes figures de l’art telles que Amedeo Modigliani, Henry Darger ou Miriam Cahn alternent avec des espaces thématiques offrant une relecture vivante et renouvelée de la collection.

Pour enrichir cette expérience, des pièces exceptionnelles du Centre national des arts plastiques (Cnap), et de récentes acquisitions, comme un rare dessin d’Amedeo Modigliani, viennent ponctuer le parcours, créant de nouveaux rapprochements et des dialogues inattendus.

**Deuxième partie**

Le second volet de ce parcours, présenté dans le bâtiment réalisé par Manuelle Gautrand est principalement consacré à l’art brut, il développera la thématique de l’obsession à travers plusieurs axes, tels que le rituel, l’écriture automatique, le spiritisme, l’arpentage, le jardin ou encore les inventeurs. Vous pourrez y retrouver un ensemble monographique d’oeuvres d’Auguste Forestier, les artistes Spirites, les totems de Théo Wiesen, mais aussi d’autres œuvres majeures de la collection du musée.

**Commissariat**

**Sébastien Faucon**, Directeur du LaM

**Marie-Amélie Senot**, Responsable du fonds d’art contemporain

![](/sites/default/files/inline-images/CNAP_logo%20double%20ligne%20fond%20transparent%20300%20dpi.png)



Victor Simon, _La toile judéo-chrétienne_(détail) 1937. Huile sur toile ; 196 x300,2 x 3cm. Collection du LaM. Achat en 2019 avec le soutien du Fonds Régional d’Acquisition des Musées (État et Région Hauts-de- France) © Droits réservés. Photo N. Dewitte/LaM .

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 68 68

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English :

**The LaM is reimagining the display of its collection with a new, original thematic exhibition titled** _**Obsession**_**.**%A0

Conceived as an exhibition, it explores repetition, permanence, and creative intensity throughout the 20th and 21st centuries through a unique dialogue between modern art, art brut, and contemporary art.%A0

Monographic galleries dedicated to major figures in art, such as Amedeo Modigliani, Henry Darger, and Miriam Cahn, alternate with thematic spaces offering a vibrant and fresh reinterpretation of the collection.%A0

To enrich this experience, exceptional works from the National Center for Visual Arts (Cnap) and recent acquisitions—such as a rare drawing by Amedeo Modigliani—are featured throughout the exhibition, creating new connections and unexpected dialogues.

**Part Two**

The second part of this exhibition, presented in the building designed by Manuelle Gautrand, is primarily devotedto Art Brut; it will explore the theme of obsession through several themes, such as ritual, automatic writing, spiritualism, surveying, the garden, and inventors. There you will find a monographic collection of works by Auguste Forestier, the Spiritist artists, Théo Wiesen’s totems, as well as other major works from the museum’s collection.

**Curators**%A0

**Sébastien Faucon**, Director of LaM

**Marie-Amélie Senot**, Head of the Contemporary Art Collection

![](/sites/default/files/inline-images/CNAP_logo%20double%20ligne%20fond%20transparent%20300%20dpi.png)

%A0

Victor Simon, _The Judeo-Christian Canvas_(detail) 1937. Oil on canvas; 196 x 300.2 x 3 cm. LaM Collection. Acquired in 2019 with support from the Regional Museum Acquisition Fund (French government and the Hauts-de-France region) %A9 All rights reserved. Photo: N. Dewitte/LaM

L’événement Obsession Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-07-09 par Hauts-de-France Tourisme