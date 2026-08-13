Informations pratiques

Sète

OCCITANIA CUP

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

En septembre, réservez vos dates pour participer à l’Occitania Cup VIII — ouverture des inscriptions à partir du 15 août 2026 ! Organisée par le Comité Départemental de Voile de l’Hérault, l’Occitania Cup est la grande régate annuelle des voiliers habitables de l’Hérault — un rendez-vous incontournable pour les équipages du bassin méditerranéen, avec une course longue en préambule les 19 et 20/09

La régate emblématique des habitables de l’Hérault — 8e édition

L’Occitania Cup est le Trophée Départemental des voiliers habitables de l’Hérault, organisé chaque année par le Comité Départemental de Voile 34 (CDV34). Depuis sa première édition en 2014, elle réunit chaque automne des équipages de toute la Méditerranée pour des régates de haut niveau sur les eaux du littoral héraultais — Étang de Thau, golfe du Lion, côtes méditerranéennes.

La Course Longue — 19 et 20 septembre

En préambule à la compétition principale, une Course Longue est organisée les 19 et 20 septembre — une épreuve offshore qui permet aux équipages de se jauger dans des conditions de mer ouverte avant les courses côtières.

L’Occitania Cup principale — 25, 26 et 27 septembre

L’Occitania Cup VIII se déroule du 25 au 27 septembre 2026, avec festivités et courses en mer. Régates de voiliers habitables, podium, remise des prix et ambiance conviviale entre équipages — une manifestation populaire autant que sportive. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 11 96 86 93 e.condroyer62@gmail.com

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English :

In September, mark your calendars to participate in the 8th Occitania Cup—registration opens on August 15, 2026! Organized by the Hérault Departmental Sailing Committee, the Occitania Cup is the Hérault region’s major annual regatta for cruising yachts— a must-attend event for crews from the Mediterranean basin, featuring a long-distance race as a prelude on September 19 and 20

L’événement OCCITANIA CUP Sète a été mis à jour le 2026-08-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE