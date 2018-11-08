Informations pratiques

Fort-Mahon-Plage

Octobre Rose: Ateliers sport et bien-être

555avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Des ateliers sports et bien-être vous seront proposés tout au long de la journée sur la place Claude-Baillet (devant l’Office de tourisme).

Programme à venir…

Octobre Rose à Fort-Mahon-Plage est un événement engagé et solidaire où l’intégralité des bénéfices est reversée à la lutte contre le cancer du sein d’Amiens.

Des ateliers sports et bien-être vous seront proposés tout au long de la journée sur la place Claude-Baillet (devant l’Office de tourisme).

Programme à venir…

Octobre Rose à Fort-Mahon-Plage est un événement engagé et solidaire où l’intégralité des bénéfices est reversée à la lutte contre le cancer du sein d’Amiens. .

555avenue de la plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00 contact@fortmahon-tourisme.com

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English :

Sports and well-being workshops will be held throughout the day on the Place Claude-Baillet (in front of the Tourist Office).

Program to come?

Pink October at Fort-Mahon-Plage is a committed and supportive event, with all proceeds going to the Amiens breast cancer charity.

L’événement Octobre Rose: Ateliers sport et bien-être Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2018-11-08 par OT DE FORT MAHON