Octobre Rose: Ateliers sport et bien-être Fort-Mahon-Plage
samedi 17 octobre 2026 · Fort-Mahon-Plage
Informations pratiques
Fort-Mahon-Plage
Octobre Rose: Ateliers sport et bien-être
555avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Des ateliers sports et bien-être vous seront proposés tout au long de la journée sur la place Claude-Baillet (devant l’Office de tourisme).
Programme à venir…
Octobre Rose à Fort-Mahon-Plage est un événement engagé et solidaire où l’intégralité des bénéfices est reversée à la lutte contre le cancer du sein d’Amiens.
Des ateliers sports et bien-être vous seront proposés tout au long de la journée sur la place Claude-Baillet (devant l’Office de tourisme).
Programme à venir…
Octobre Rose à Fort-Mahon-Plage est un événement engagé et solidaire où l’intégralité des bénéfices est reversée à la lutte contre le cancer du sein d’Amiens. .
555avenue de la plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00 contact@fortmahon-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sports and well-being workshops will be held throughout the day on the Place Claude-Baillet (in front of the Tourist Office).
Program to come?
Pink October at Fort-Mahon-Plage is a committed and supportive event, with all proceeds going to the Amiens breast cancer charity.
L’événement Octobre Rose: Ateliers sport et bien-être Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2018-11-08 par OT DE FORT MAHON
À voir aussi à Fort-Mahon-Plage (Somme)
- Chapitre de la Confrérie de la Crevette Grise Fort-Mahon-Plage 18 septembre 2026
- Bike and Run Fort-Mahon-Plage 19 septembre 2026
- Vidéo conférence à l’occasion des journées du patrimoine Fort-Mahon-Plage 19 septembre 2026
- Démonstration des chiens sauveteurs Fort-Mahon-Plage 20 septembre 2026
- Journée des activités nautiques et forum des associations Fort-Mahon-Plage 26 septembre 2026