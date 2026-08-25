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AGENDA · Biesheim

Octobre Rose Biesheim

samedi 3 octobre 2026 · Biesheim

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
13:00:00
Ville
68600 Biesheim
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Biesheim

Octobre Rose

Biesheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 13:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Venez quand vous voulez, pour courir ou marcher pour soutenir la recherche contre le cancer du sein.
La municipalité versera un don pour chaque tour.
Tout au long de l’après-midi animations, structures gonflables sont prévues ainsi qu’une buvette et petite restauration. 0  .

Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 01 40 

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English :

L’événement Octobre Rose Biesheim a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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