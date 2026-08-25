Informations pratiques

Biesheim

Octobre Rose

Biesheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 13:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Venez quand vous voulez, pour courir ou marcher pour soutenir la recherche contre le cancer du sein.

La municipalité versera un don pour chaque tour.

Tout au long de l’après-midi animations, structures gonflables sont prévues ainsi qu’une buvette et petite restauration. 0 .

Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 01 40

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English :

L’événement Octobre Rose Biesheim a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach