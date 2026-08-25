Octobre Rose Biesheim
samedi 3 octobre 2026 · Biesheim
Informations pratiques
Biesheim
Octobre Rose
Biesheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 13:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Venez quand vous voulez, pour courir ou marcher pour soutenir la recherche contre le cancer du sein.
La municipalité versera un don pour chaque tour.
Tout au long de l’après-midi animations, structures gonflables sont prévues ainsi qu’une buvette et petite restauration. 0 .
Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 01 40
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English :
L’événement Octobre Rose Biesheim a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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