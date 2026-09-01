Octobre rose installation ! Marlenheim
mardi 22 septembre 2026 · Marlenheim
Informations pratiques
Marlenheim
Octobre rose installation !
5 Place du Kaufhaus Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-22 14:30:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Le Mardi 22 Septembre 2026 de 14h30 à 16h30 sur la place derrière la Médiathèque.
Rejoignez-nous et participez à l’installation des décorations tricotées et crochetées pour Octobre Rose durant l’année !
Tout public. 0 .
5 Place du Kaufhaus Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 69 37 mediatheque@marlenheim.fr
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English :
L’événement Octobre rose installation ! Marlenheim a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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