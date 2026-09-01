Informations pratiques

Marlenheim

Octobre rose installation !

5 Place du Kaufhaus Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-22 14:30:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Le Mardi 22 Septembre 2026 de 14h30 à 16h30 sur la place derrière la Médiathèque.

Rejoignez-nous et participez à l’installation des décorations tricotées et crochetées pour Octobre Rose durant l’année !

Tout public. 0 .

5 Place du Kaufhaus Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 69 37 mediatheque@marlenheim.fr

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English :

L’événement Octobre rose installation ! Marlenheim a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble