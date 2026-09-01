Informations pratiques

Marlenheim

Journées Européennes du Patrimoine visite libre de l’église Sainte Richarde

Place de l’Église Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

On ne connait pas la date de fondation de l’église dominant le village ; le sanctuaire médiéval a été reconstruit en 1716, et agrandi entre 1823 et 1825. L’église de style néoclassique comporte des éléments remarquables, comme l’orgue construit en 1842 par les facteurs alsaciens Joseph Stiehr et Xavier Mockers. Visite libre de 9h à 18h (en dehors des offices). 0 .

Place de l’Église Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 54 06

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre de l’église Sainte Richarde Marlenheim a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble