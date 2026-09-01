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Journées Européennes du Patrimoine visite libre de la Chapelle du Marlenberg Marlenheim

samedi 19 septembre 2026 · Marlenheim

Journées Européennes du Patrimoine visite libre de la Chapelle du Marlenberg Marlenheim

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
67520 Marlenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Marlenheim

Journées Européennes du Patrimoine visite libre de la Chapelle du Marlenberg

Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Datée de 1683, le petit sanctuaire du Marlenberg se distingue par son toit à bulbe ponctué d’un élégant clocheton et son autel aux 14 saints auxiliaires. On y accède par un escalier bordé de sept petits oratoires restaurés en 2013. Bel exemple de l’art populaire alsacien du XVIIIe siècle.
Visite libre de 9h à 18h. 0  .

Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 54 06 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre de la Chapelle du Marlenberg Marlenheim a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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