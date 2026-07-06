Octobre Rose : le forum Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Pour Octobre Rose, la médiathèque se mobilise autour du cancer du sein !

Le hall d’entrée se transforme en forum, où des stands vous permettront de découvrir de manière ludique les bonnes pratiques en matière de prévention, dépistage et nutrition.

En partenariat avec l’Atelier Santé Ville du 14e et 15e arrondissement.

Samedi 3 octobre de 14h à 17h45

Hall d’entrée (niveau RDC)

Entrée libre, tout public

En partenariat avec l’Atelier Santé Ville du 14e et 15e arrondissement, la médiathèque propose des stands de sensibilisation et prévention du cancer du sein.

Le samedi 03 octobre 2026

de 14h00 à 17h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T17:00:00+02:00

fin : 2026-10-03T20:45:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T14:00:00+02:00_2026-10-03T17:45:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris



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