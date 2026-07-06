UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Octobre Rose : le forum Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris

Octobre Rose : le forum Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Adresse
41, rue d'Alleray
Ville
75015 Paris
Département
Paris

Pour Octobre Rose, la médiathèque se mobilise autour du cancer du sein !

Le hall d’entrée se transforme en forum, où des stands vous permettront de découvrir de manière ludique les bonnes pratiques en matière de prévention, dépistage et nutrition.

En partenariat avec l’Atelier Santé Ville du 14e et 15e arrondissement.

Samedi 3 octobre de 14h à 17h45
Hall d’entrée (niveau RDC)
Entrée libre, tout public

En partenariat avec l’Atelier Santé Ville du 14e et 15e arrondissement, la médiathèque propose des stands de sensibilisation et prévention du cancer du sein.
Le samedi 03 octobre 2026
de 14h00 à 17h45
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T17:00:00+02:00
fin : 2026-10-03T20:45:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T14:00:00+02:00_2026-10-03T17:45:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray  75015 Paris


Afficher la carte du lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)