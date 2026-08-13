OCTOBRE ROSE MARCHE SOLIDAIRE Hérépian
dimanche 11 octobre 2026 · Hérépian
Informations pratiques
Hérépian
OCTOBRE ROSE MARCHE SOLIDAIRE
Hérépian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Dimanche 11 octobre à partir de 7h30
Marchons pour le dépistage du cancer du sein .
7h30 accueil de la marche solidaire
8h30 départ parcours 13km
9h30 départ parcours 8km
10h30 visite Hérépian Patrimoine
12h30 apéritif randonneurs offert par la municipalité
Samedi 10 et dimanche 11 octobre, l’association EVASIONS organise une manifestation dans le cadre d’Octobre Rose, place Etienne Pascal à Hérépian
Les fonds récoltés seront reversés à la Ligue 34 contre le cancer section Bédarieux.
Renseignements 06 77 40 43 74
Tenue rose souhaitée
Animaux interdits
Samedi 10 octobre de 9h à 12h
– animations avec les pompiers de Lamalou les Bains
– gestes 1er secours par la Croix Rouge
– vente de roses rose
– maquillage et vernis rose pour les enfants
– vente de crêpes et buvette
Dimanche 11 octobre de 7h30 à 18h
Marchons pour le dépistage du cancer du sein .
7h30 accueil de la marche solidaire
8h30 départ parcours 13km
9h30 départ parcours 8km
10h30 visite Hérépian Patrimoine
12h30 apéritif randonneurs offert par la municipalité
13h30 repas 18€ inscription obligatoire 06 77 40 43 74 ou 06 31 07 25 46 .
Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 6 77 40 43 74
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English : OCTOBRE ROSE MARCHE SOLIDAIRE
Sunday, October 11, starting at 7:30 a.m.
Let’s Walk for Breast Cancer Screening.
7:30 a.m.: Check-in for the charity walk
8:30 a.m.: Start of the 13-km route
9:30 a.m.: Start of the 8-km route
10:30 a.m.: Tour of Hérpian Heritage
12:30 p.m.: Refreshments for hikers, courtesy of the municipality
L’événement OCTOBRE ROSE MARCHE SOLIDAIRE Hérépian a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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