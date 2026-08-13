Informations pratiques

Hérépian

OCTOBRE ROSE REPAS

Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Dimanche 11 octobre à partir de 7h30

Marchons pour le dépistage du cancer du sein .

7h30 accueil de la marche solidaire

8h30 départ parcours 13km

9h30 départ parcours 8km

10h30 visite Hérépian Patrimoine

12h30 apéritif randonneurs offert par la municipalité

13h30 repas 18€ inscription obligatoire 06 77 40 43 74 ou 06 31 07 25 46

Samedi 10 et dimanche 11 octobre, l’association EVASIONS organise une manifestation dans le cadre d’Octobre Rose, place Etienne Pascal à Hérépian

Les fonds récoltés seront reversés à la Ligue 34 contre le cancer section Bédarieux.

Renseignements 06 77 40 43 74

Tenue rose souhaitée

Animaux interdits

Samedi 10 octobre de 9h à 12h

– animations avec les pompiers de Lamalou les Bains

– gestes 1er secours par la Croix Rouge

– vente de roses rose

– maquillage et vernis rose pour les enfants

– vente de crêpes et buvette

Dimanche 11 octobre de 7h30 à 18h

Marchons pour le dépistage du cancer du sein .

7h30 accueil de la marche solidaire

8h30 départ parcours 13km

9h30 départ parcours 8km

10h30 visite Hérépian Patrimoine

12h30 apéritif randonneurs offert par la municipalité

13h30 repas 18€ inscription obligatoire 06 77 40 43 74 ou 06 31 07 25 46 .

Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 6 31 07 25 46

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English : OCTOBRE ROSE REPAS

Sunday, October 11, starting at 7:30 a.m.

Let’s Walk for Breast Cancer Screening.

7:30 a.m.: Welcome to the charity walk

8:30 a.m.: Start of the 13-km route

9:30 a.m.: Start of the 8-km route

10:30 a.m.: Tour of Hérpian Heritage

12:30 p.m.: Aperitif for hikers, courtesy of the municipality

1:30 p.m. Lunch: 18?; registration required at 06 77 40 43 74 or 06 31 07 25 46

L’événement OCTOBRE ROSE REPAS Hérépian a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB