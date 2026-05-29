Octobre Rose Spectacle Sandrine Alexi Love inclusive Fort-Mahon-Plage

Fort-Mahon-Plage

Octobre Rose Spectacle Sandrine Alexi Love inclusive

rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Les voix du cœur sont imitables ! Comment Chantal Ladesou a-t-elle subjugué son mari ? Quels sont les dessous du mariage selon Blanche Gardin ? Quel est le secret de Carla Bruni pour séduire les hommes de pouvoir ? Saviez-vous que Céline Dion avait été infidèle ? Comment Juliette Armanet pimente-t-elle sa libido ? Les fantasmes de Léa Salamé, Clara Luciani ou Adèle Exarchopoulos sont-ils “Love Inclusive” ?

Au cœur de son nouveau show drôle, aiguisé et dans l’air du temps, l’imitatrice Sandrine Alexi décrypte les bonheurs, les surprises et les ravages de la relation amoureuse sous toutes ses formes. A travers ses personnages, elle livre jusqu’au mimétisme une performance vocale, musicale et scénique. “Love Inclusive” célèbre l’amour avec un humour décapant où se mêlent émotions, confidences déjantées et vérités qui font mouche.

Ouverture des portes à 19h30. Buvette sur place.

Tous les bénéfices seront reversés à la lutte contre le cancer du sein.

Les voix du cœur sont imitables ! Comment Chantal Ladesou a-t-elle subjugué son mari ? Quels sont les dessous du mariage selon Blanche Gardin ? Quel est le secret de Carla Bruni pour séduire les hommes de pouvoir ? Saviez-vous que Céline Dion avait été infidèle ? Comment Juliette Armanet pimente-t-elle sa libido ? Les fantasmes de Léa Salamé, Clara Luciani ou Adèle Exarchopoulos sont-ils “Love Inclusive” ?

Au cœur de son nouveau show drôle, aiguisé et dans l’air du temps, l’imitatrice Sandrine Alexi décrypte les bonheurs, les surprises et les ravages de la relation amoureuse sous toutes ses formes. A travers ses personnages, elle livre jusqu’au mimétisme une performance vocale, musicale et scénique. “Love Inclusive” célèbre l’amour avec un humour décapant où se mêlent émotions, confidences déjantées et vérités qui font mouche.

Ouverture des portes à 19h30. Buvette sur place.

Tous les bénéfices seront reversés à la lutte contre le cancer du sein. .

rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

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English :

Voices from the heart can be imitated! How did Chantal Ladesou win over her husband? What does Blanche Gardin have to say about the underbelly of marriage? What is Carla Bruni’s secret for seducing men of power? Did you know that Céline Dion had been unfaithful? How does Juliette Armanet spice up her libido? Are the fantasies of Léa Salamé, Clara Luciani or Adèle Exarchopoulos Love Inclusive ?

At the heart of her funny, sharp and up-to-the-minute new show, impersonator Sandrine Alexi deciphers the joys, surprises and ravages of lovemaking in all its forms. Through her characters, she delivers a vocal, musical and stage performance to the point of mimicry. Love Inclusive? celebrates love with a scathing sense of humor, blending emotions, off-the-wall confidences and hard-hitting truths.

Doors open at 7:30pm. Refreshments on site.

All profits donated to the fight against breast cancer.

L’événement Octobre Rose Spectacle Sandrine Alexi Love inclusive Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2026-05-29 par OT DE FORT MAHON