Octobre Rose Spectacle Sandrine Alexi Love inclusive Fort-Mahon-Plage
Octobre Rose Spectacle Sandrine Alexi Love inclusive Fort-Mahon-Plage samedi 17 octobre 2026.
Fort-Mahon-Plage
Octobre Rose Spectacle Sandrine Alexi Love inclusive
rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Les voix du cœur sont imitables ! Comment Chantal Ladesou a-t-elle subjugué son mari ? Quels sont les dessous du mariage selon Blanche Gardin ? Quel est le secret de Carla Bruni pour séduire les hommes de pouvoir ? Saviez-vous que Céline Dion avait été infidèle ? Comment Juliette Armanet pimente-t-elle sa libido ? Les fantasmes de Léa Salamé, Clara Luciani ou Adèle Exarchopoulos sont-ils “Love Inclusive” ?
Au cœur de son nouveau show drôle, aiguisé et dans l’air du temps, l’imitatrice Sandrine Alexi décrypte les bonheurs, les surprises et les ravages de la relation amoureuse sous toutes ses formes. A travers ses personnages, elle livre jusqu’au mimétisme une performance vocale, musicale et scénique. “Love Inclusive” célèbre l’amour avec un humour décapant où se mêlent émotions, confidences déjantées et vérités qui font mouche.
Ouverture des portes à 19h30. Buvette sur place.
Tous les bénéfices seront reversés à la lutte contre le cancer du sein.
Les voix du cœur sont imitables ! Comment Chantal Ladesou a-t-elle subjugué son mari ? Quels sont les dessous du mariage selon Blanche Gardin ? Quel est le secret de Carla Bruni pour séduire les hommes de pouvoir ? Saviez-vous que Céline Dion avait été infidèle ? Comment Juliette Armanet pimente-t-elle sa libido ? Les fantasmes de Léa Salamé, Clara Luciani ou Adèle Exarchopoulos sont-ils “Love Inclusive” ?
Au cœur de son nouveau show drôle, aiguisé et dans l’air du temps, l’imitatrice Sandrine Alexi décrypte les bonheurs, les surprises et les ravages de la relation amoureuse sous toutes ses formes. A travers ses personnages, elle livre jusqu’au mimétisme une performance vocale, musicale et scénique. “Love Inclusive” célèbre l’amour avec un humour décapant où se mêlent émotions, confidences déjantées et vérités qui font mouche.
Ouverture des portes à 19h30. Buvette sur place.
Tous les bénéfices seront reversés à la lutte contre le cancer du sein. .
rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Voices from the heart can be imitated! How did Chantal Ladesou win over her husband? What does Blanche Gardin have to say about the underbelly of marriage? What is Carla Bruni’s secret for seducing men of power? Did you know that Céline Dion had been unfaithful? How does Juliette Armanet spice up her libido? Are the fantasies of Léa Salamé, Clara Luciani or Adèle Exarchopoulos Love Inclusive ?
At the heart of her funny, sharp and up-to-the-minute new show, impersonator Sandrine Alexi deciphers the joys, surprises and ravages of lovemaking in all its forms. Through her characters, she delivers a vocal, musical and stage performance to the point of mimicry. Love Inclusive? celebrates love with a scathing sense of humor, blending emotions, off-the-wall confidences and hard-hitting truths.
Doors open at 7:30pm. Refreshments on site.
All profits donated to the fight against breast cancer.
L’événement Octobre Rose Spectacle Sandrine Alexi Love inclusive Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2026-05-29 par OT DE FORT MAHON
À voir aussi à Fort-Mahon-Plage (Somme)
- Fête de la musique Fort-Mahon-Plage 21 juin 2026
- Chapitre de la Confrérie de la Moule Fort-Mahon-Plage 27 juin 2026
- Brocante de l’Office de Tourisme Fort-Mahon-Plage 28 juin 2026
- Réderie semi-nocturne Fort-Mahon-Plage 8 juillet 2026
- Bal des pompiers Fort-Mahon-Plage 13 juillet 2026