Octobre solidaire Rue Edmond Rostand Marignane
Octobre solidaire Rue Edmond Rostand Marignane lundi 5 octobre 2026.
Marignane
Octobre solidaire
Lundi 5 octobre.
De 9h30 à 16h au complexe sportif du Bolmon. Rue Edmond Rostand Complexe sportif du Bolmon Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-05
Date(s) :
2026-10-05
Octobre Rose est un rendez-vous de mobilisation nationale.
A cette occasion la ville de Marignane vous convie à la journée Octobre Solidaire au complexe sportif du Bolmon. Animations gratuites proposées. Dons au bénéfice de l’Institut P. Calmettes.
Le slogan Tous concernés ! résonne comme un cri de ralliement indispensable pour faire reculer la maladie.
Des actions et animations sont menées dans le seul but de recueillir des dons qui sont reversés à l’Institut Paoli Calmettes, et comme ce fut le cas pour les précédentes années, ces opérations solidaires sont organisées en partenariat avec cet institut. .
Rue Edmond Rostand Complexe sportif du Bolmon Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 11 11 standardmairie@ville-marignane.fr
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English :
October Rose is a national mobilization event.
To mark the occasion, the town of Marignane invites you to the Octobre Solidaire day at the Bolmon sports complex. Free entertainment. Donations to benefit the Institut P. Calmettes.
L’événement Octobre solidaire Marignane a été mis à jour le 2025-09-29 par Office de Tourisme de Marignane
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