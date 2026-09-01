Odyssée, la conférence musicale Place François Mitterrand Saint-Martin-de-Crau
vendredi 6 novembre 2026 · Place François Mitterrand · Saint-Martin-de-Crau
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Crau
Odyssée, la conférence musicale
Vendredi 6 novembre 2026 de 20h30 à 21h40. Place François Mitterrand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06 21:40:00
Date(s) :
2026-11-06
La fameuse histoire de l’Odyssée dans une version inédite, concentrée et explosive !
Après la guerre de Troie, Ulysse décide de rentrer chez lui, à Ithaque. Mais le voyage de retour sera semé d’embûches. Affrontant monstres en tous genres, sorcières, cyclope et autres créatures marines, Ulysse retrouvera Pénélope 10 ans plus tard…. .
Place François Mitterrand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr
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English :
The famous story of *The Odyssey* in a brand-new, condensed, and explosive version!
L’événement Odyssée, la conférence musicale Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-09-01 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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