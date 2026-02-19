Odyssée Phèdre ! Le Palace Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Odyssée Phèdre !

Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 20:00:00

fin : 2026-12-03 22:00:00

Date(s) :

2026-12-03 2026-12-04

Un orateur, interprété par l’acteur Romain Daroles, prétextant parler de la pièce dont vous lisez actuellement le synopsis, finit par raconter et interpréter Phèdre de Racine.

Alors les différentes facettes de l’œuvre se déploient sous l’effet de l’enthousiasme réjouissant de ce spécialiste la langue unique et merveilleuse de Racine, la force des passions que l’auteur classique dépeint mieux que personne, les origines mythologiques des protagonistes (Phèdre, fille de Minos et de Pasiphaé , petite-fille du Soleil, demi-sœur du Minotaure, etc.), le contexte historique de l’écriture de la pièce (théâtre classique français du XVIIe), l’écriture en alexandrins…

Dès 16 ans.

1h40 .

Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Odyssée Phèdre !

L’événement Odyssée Phèdre ! Périgueux a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Communal de Périgueux