Œuvres contées (3-5 ans), Musée des Augustins, Toulouse

Informations pratiques

Œuvres contées (3-5 ans) Samedi 12 septembre, 15h30 Musée des Augustins Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T15:30:00+02:00 – 2026-09-12T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-12T15:30:00+02:00 – 2026-09-12T16:15:00+02:00

Des comptines, des chansonnettes et des histoires éveillent les tout-petits au monde de l’art. Sur un mode joueur, la conteuse Douyou Démone invente des histoires drôles à partir des oeuvres et entraîne les enfants à la découverte du musée.

Devant un tableau ou une sculpture, elle raconte, interagit avec légèreté. Son humour touche aussi les adultes.

En route avec Taupinette ! : samedi 25 avril à 10h30.

> Un accompagnateur adulte obligatoire

> Durée : 45 min.

> 5€

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229534996326 »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes

Parcours conté dans les collections pour les 3-5 ans. conte enfant

Musée des Augustins