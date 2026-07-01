Œuvres contées (3-5 ans), Musée des Augustins, Toulouse
samedi 12 septembre 2026 · Musée des Augustins · Toulouse
Informations pratiques
Œuvres contées (3-5 ans) Samedi 12 septembre, 15h30 Musée des Augustins Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T15:30:00+02:00 – 2026-09-12T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-12T15:30:00+02:00 – 2026-09-12T16:15:00+02:00
Des comptines, des chansonnettes et des histoires éveillent les tout-petits au monde de l’art. Sur un mode joueur, la conteuse Douyou Démone invente des histoires drôles à partir des oeuvres et entraîne les enfants à la découverte du musée.
Devant un tableau ou une sculpture, elle raconte, interagit avec légèreté. Son humour touche aussi les adultes.
En route avec Taupinette ! : samedi 25 avril à 10h30.
> Un accompagnateur adulte obligatoire
> Durée : 45 min.
> 5€
Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229534996326 »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Parcours conté dans les collections pour les 3-5 ans. conte enfant
Musée des Augustins
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