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Œuvres contées (3-5 ans), Musée des Augustins, Toulouse

samedi 12 septembre 2026 · Musée des Augustins · Toulouse

Œuvres contées (3-5 ans), Musée des Augustins, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Musée des Augustins
Adresse
21 rue de Metz 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Œuvres contées (3-5 ans) Samedi 12 septembre, 15h30 Musée des Augustins Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T15:30:00+02:00 – 2026-09-12T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-12T15:30:00+02:00 – 2026-09-12T16:15:00+02:00

Des comptines, des chansonnettes et des histoires éveillent les tout-petits au monde de l’art. Sur un mode joueur, la conteuse Douyou Démone invente des histoires drôles à partir des oeuvres et entraîne les enfants à la découverte du musée.
Devant un tableau ou une sculpture, elle raconte, interagit avec légèreté. Son humour touche aussi les adultes.
En route avec Taupinette ! : samedi 25 avril à 10h30.
> Un accompagnateur adulte obligatoire
> Durée : 45 min.
> 5€

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229534996326 »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Parcours conté dans les collections pour les 3-5 ans. conte enfant

Musée des Augustins

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