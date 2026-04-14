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Offres spéciales – Hexa Gourmet, La Rochelle – Espace Encan, La Rochelle

Offres spéciales – Hexa Gourmet, La Rochelle – Espace Encan, La Rochelle

Offres spéciales – Hexa Gourmet, La Rochelle – Espace Encan, La Rochelle jeudi 30 avril 2026.

Lieu : La Rochelle - Espace Encan

Adresse : Quai Louis Prunier, 17000 La Rochelle

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Offres spéciales – Hexa Gourmet Jeudi 30 avril, 09h00 La Rochelle – Espace Encan Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T09:00:00+02:00 – 2026-04-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T09:00:00+02:00 – 2026-04-30T17:00:00+02:00

Valable pour toute commande confirmée avant le 31 juillet 2026

La Rochelle – Espace Encan Quai Louis Prunier, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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